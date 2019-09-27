Минсельхоз предложил уничтожать контрабандную табачную продукцию

Минсельхоз предложил уничтожать нелегальную табачную продукцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно разрабатываемую законопроекту, контрафакт планируют уничтожать по аналогии с уничтожением оборудования или других средств совершения преступления, а также конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования.

Отмечается, что эта мера позволит пресекать возможное попадание нелегальной продукции на экономический рынок. Также это поможет сэкономить бюджетные средства, которые затрачиваются на долговременного хранение табака.

Нововведение подготавливается как поправка в УПК РФ (часть 3 ст. 81), которая предусматривает уничтожение конфискованной табачной продукции.

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