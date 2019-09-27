В России стали выявлять больше взяточников

В Генпрокуратуре России заявили, что число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно статистическим данным в период с января по август 2019 года, стали больше регистрировать преступлений, связанных с дачей взятки – 35,4% на 605 преступлений, а также посредничеством во взяточничестве – 46,4% на 326 преступлений.

При этом всего число зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией, выросло на 3,6%.

Ранее сообщалось, что СК назвал среднюю сумму взятки в России.