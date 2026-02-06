Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провел совещание с участниками Совета безопасности
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия глава государства поднимал вопросы информационной безопасности и предотвращения паводков в текущем году.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня - это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», — сказал Путин.

Предыдущее оперативное совещание прошло 26 декабря. На нем были обсуждены, в том числе дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны.

До этого Путин заявил в ходе заседания Государственного совета России, что следующие 10–15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и развития ИИ. По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Также российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил президент, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

Ранее Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!