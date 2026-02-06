Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия глава государства поднимал вопросы информационной безопасности и предотвращения паводков в текущем году.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня - это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», — сказал Путин.

Предыдущее оперативное совещание прошло 26 декабря. На нем были обсуждены, в том числе дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны.

До этого Путин заявил в ходе заседания Государственного совета России, что следующие 10–15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и развития ИИ. По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Также российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил президент, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

Ранее Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами.