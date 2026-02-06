Юрий Быков снял триллер на высоте 3300 метров

Режиссер Юрий Быков («Майор», «Дурак») закончил съемки нового фильма. О работе над триллером «Вершина» «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

В главных ролях в фильме об альпинистах, совершающих трудный подъем на Эльбрус, снялись Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова и другие артисты. Для съемок, рассказывает продюсер Макар Кожухов, в горах Северного Кавказа на высоте 3300 метров над уровнем моря была построена настоящая казарма.

«Это очень важный для нашей картины объект, и для достижения натуралистичности в кадре очень важно было снять экстерьеры в настоящих больших горах! По соображениям безопасности интерьеры мы снимали уже в Москве», — говорит Кожухов, объясняя, что в студию имени Горького пришлось переместиться из-за сложностей, связанных с каскадерскими трюками и высоким риском для команды.

По словам самого Быкова, он поднялся на Эльбрус несколько лет назад и сделал открытие: в какой-то момент восходящий понимает, что может не вернуться. Он также сделал предположение, что такое стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в жизни человека нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла.

«Вершина» — это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножья все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину», — размышляет режиссер и сценарист фильма.

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает загадочный странник — Дмитрий Зорин (Быстров), который не нравится никому. В составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы в плохую погоду под присмотром трех гидов. На пути к пику 5200 метров их ждут метели, снежная лавина, дикие животные, холод, конфликты — и собственные страхи и ошибки прошлого.

Экспедиция съемочной команды фильма начиналась в предгорье Эльбруса, а после инструктажа и тренировок группа отправилась в горы. В кадр попали альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, горнолыжный курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Фильм снят кинокомпанией «САШ МУВИ», «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START при поддержке Министерства культуры РФ. Премьера «Вершины» запланирована на 2026 год.

