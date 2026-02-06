Размер шрифта
Юрий Быков снял триллер на высоте 3300 метров

Режиссер Быков закончил съемки фильма «Вершина» об альпинистах
«САШ МУВИ», «Ол Медиа Компани», START

Режиссер Юрий Быков («Майор», «Дурак») закончил съемки нового фильма. О работе над триллером «Вершина» «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

В главных ролях в фильме об альпинистах, совершающих трудный подъем на Эльбрус, снялись Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова и другие артисты. Для съемок, рассказывает продюсер Макар Кожухов, в горах Северного Кавказа на высоте 3300 метров над уровнем моря была построена настоящая казарма.

«Это очень важный для нашей картины объект, и для достижения натуралистичности в кадре очень важно было снять экстерьеры в настоящих больших горах! По соображениям безопасности интерьеры мы снимали уже в Москве», — говорит Кожухов, объясняя, что в студию имени Горького пришлось переместиться из-за сложностей, связанных с каскадерскими трюками и высоким риском для команды.

По словам самого Быкова, он поднялся на Эльбрус несколько лет назад и сделал открытие: в какой-то момент восходящий понимает, что может не вернуться. Он также сделал предположение, что такое стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в жизни человека нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла.

«Вершина» — это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножья все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину», — размышляет режиссер и сценарист фильма.

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает загадочный странник — Дмитрий Зорин (Быстров), который не нравится никому. В составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы в плохую погоду под присмотром трех гидов. На пути к пику 5200 метров их ждут метели, снежная лавина, дикие животные, холод, конфликты — и собственные страхи и ошибки прошлого.

Экспедиция съемочной команды фильма начиналась в предгорье Эльбруса, а после инструктажа и тренировок группа отправилась в горы. В кадр попали альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, горнолыжный курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Фильм снят кинокомпанией «САШ МУВИ», «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START при поддержке Министерства культуры РФ. Премьера «Вершины» запланирована на 2026 год.

