Армия

Зеленский заявил о «неудовлетворительной» работе Воздушных сил ВСУ

Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил ВСУ в ряде регионов
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал «неудовлетворительной» работу Воздушных сил ВСУ в ряде регионов.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины. И обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы», — написал Зеленский в Telegram-канале.

6 февраля в Минобороны РФ рассказали, что российские силы в период с 31 января по 6 февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска ударили по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-разведчик США назвал предрешенной капитуляцию Украины в конфликте с РФ.
 
