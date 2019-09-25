Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить «подкруткой» ЦБ макроэкономических показателей.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На совещании с правительством глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось.

Путин заметил, что «навес» образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов. По его словам, ЦБ «в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели».

В результате инфляция оказалась ниже целевых показателей, заметил Путин.

Ранее Путин заявил, что при приближении инфляции к целевому показателю и при повышении зарплат, реальные доходы россиян растут медленно.