Медведи проснулись в Мурманской области

В Мурманской области пробудились бурые медведи. Например, одного из них заметили в районе Североморска-3. Об этом сообщает информационное агентство «Би-порт».

Фото и видео животного опубликовала администрация города.

«В Мурманской области встретить его можно практически в любом районе. Если вы увидели медведя, и есть возможность его обойти, оставаясь незамеченным, сделайте это и не испытывайте судьбу», — гласит сообщение.

Также медведя заметили в Кандалакшском заповеднике. Инспектор Василий Вощиков опубликовал фотографии «только что проснувшегося опытного медведя».

Сообщается, что животное поужинало на берегу одного из островов заповедника и ушло в лес. Предполагается, что к вечеру медведь вернется на побережье в поисках еды.

30 апреля стало известно, что а Челябинской области ловят дикого медведя, чтобы подкормить его и выпустить. В Карталинском районе заметили дикого медведя. В Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС) сообщили, что зверь убежал в сторону Брединского района. В данный момент организована работа по отлову животного.

Ранее каратист отбился от нападения двух медведей.