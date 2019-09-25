Савченко посоветовала Киеву отказаться от денег США

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к властям Украины и постоветовала отказаться от финансирования со стороны США. Об этом она заявила в эфире телеканала NEWSONE.

Она отметила, что Украина станет более интересной для американских властей, когда откажется от финансирования с Запада и перестанет «просить деньги».

Экс-депутат также посоветовала отказаться от закупок угля у США и поблагодарить страну за инвестиции.

По мнению Савченко, украинский народ «может, и бедный, но гордый».

Ранее сообщалось, что Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права.