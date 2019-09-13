В банке Порошенко начали обыски

В Международном инвестиционном банке, который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски. Об этом сообщает «Интерфакс».

По имеющейся информации, обыски инициировали в рамках досудебного расследования дела о купле-продаже завода «Кузни на Рыбальском», который бывший украинский лидер осенью 2018 года продал бизнесмену Сергей Тигипко.

Речь идет о совершении определенных экономических преступлений, связанных с заводом.

Отмечается, что ГБР ищет документы, которые могут выявить отмывания нелегальных доходов, офшоры, неуплату налогов, а также оформление акций на подставных лиц в «Кузне на Рыбальском».

Как известно, в конце июля этого года Порошенко уже допрашивали в бюро в рамках идущего расследования.