Россиянин попал в больницу в Египте из-за мурены на пляже

SHOT: в Египте мурена укусила туриста из РФ
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Туристу из России понадобилась помощь медиков после того, как он прошелся по пляжу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на пляже отеля в Хургаде. По данным Telegram-канала, россиянин гулял около берега, когда его укусила мурена.

На это обратили внимание очевидцы и вызвали медиков. В результате пострадавшего россиянина госпитализировали. Укусы этой рыбы опасны, так после него остается рваная рана, и, если в нее попадает ядовитая кровь мурены, это может привести к воспалению.

В каком состоянии находится турист, не уточняется. Рыбу выловили и поместили в пакет. После этого ее выпустили в открытом море. Отмечается, что, как правило, мурены не нападают на людей.

До этого на Мальдивах на россиянку напала акула. В результате несовершеннолетняя девушка получила травму. Медики сделали пострадавшей перевязку и отпустили. По словам путешественницы, она выполняла все инструкции, о которых говорили перед заплывом, но ее все равно укусили.

Ранее огромный паук укусил россиянку во время ужина на пляже в Египте.

