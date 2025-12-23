На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
СМИ сообщили о бегстве тысяч бойцов ВСУ с поля боя на одном участке фронта

Mash: 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в блиндажи в Сумской области
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Наступление российской армии в Сумской области заставило 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежать с поля боя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«10 тысяч ВСУшников сбежали с поля боя в блиндажи из-за наступления ВС РФ в Сумской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что на этом направлении действуют войска российской группировки «Север». Вымотанные украинские бойцы не могут оказывать сопротивление, благодаря чему российские военные смогли продвинуться примерно на 5,5 км вглубь региона, сообщили источники канала.

По данным Mash, власти Сумской области начали эвакуацию мирных жителей вблизи города Сумы. Как стало известно журналистам, этот район планируют переоборудовать под оборонные точки.

До этого стало известно, что штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области. Противник пытался атаковать в Краснопольском районе с использованием бронетехники. Однако российские военные дали жесткий отпор. Украинские бойцы вынуждено отошли на исходные позиции с потерями.

Ранее сообщалось, что Украина перебросила спецназ под Сумы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
