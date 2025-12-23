Кремлевскую елку подготовили к Новому году и Рождеству

Установленную на Соборной площади в Кремле елку украсили игрушками и гирляндами к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает РИА Новости.

Украшение елки представили 23 декабря. Ветки дерева увесили разноцветными шарами, бусами, гирляндами и игрушками.

На этот раз главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Спилили дерево 8 декабря, в Кремль ее доставили 10 декабря.

27 ноября дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками. Она отметила, что декорирование новогоднего дерева — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты.

