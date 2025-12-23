«Большая беда»: раскрыты риски употребления яиц на фоне вспышки птичьего гриппа

Крупная российская птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Для предприятия это большая беда – предстоит массовый падеж птицы, длительные карантинные мероприятия, отметил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Однако опасаться заражения через магазинные яйца не стоит – даже при попадании вируса в них развиваться он не будет, заверил он в беседе с 360.ru.

Среди возможных причин массового заражения профессор назвал перелетных птиц, чей помет мог попасть на фабрику и привести к вспышке. В результате этого предприятию предстоит забивать кур, стерилизовать помещения и проводить карантин.

Однако опасаться покупки яиц в магазине россиянам не стоит – паника здесь неуместна, так как в продаже «плохой» товар не попадет, считает Чумаков. Он назвал карантин на предприятии обычной ситуацией, отметив, что, даже если в яйцо попадает вирус, развиваться внутри он не может, так как там нет эмбриона.

«Это же неоплодотворенные яйца. Куры несутся на птицефабриках, где нет петухов. По этой же причине такая продукция долго хранится», — пояснил ученый.

Опасающимся за свое здоровье россиянам профессор посоветовал бояться не покупки яиц, а мест массового скопления людей, так как сейчас как раз сезон гриппа. Особенно осторожно нужно быть людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым и детям, подчеркнул он.

Что касается риска дефицита и подорожания яиц, то этого тоже можно не опасаться, считает независимый эксперт FMCG -рынка Александр Анфиногенов. Он пояснил, что падеж кур произошел в условно удачный момент, так как после новогодних праздников в январе будет затишьe, и у предприятия есть месяц-полтора на восстановление работы. Кроме того, оно обеспечивает 20% рынка ЦФО, что не столь значительно в масштабах округа.

«Минсельхоз сделает все, чтобы отряд не заметил потери бойца», — заключил эксперт.

Напомним, сообщалось , что для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев, ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек. Специалисты уже отмечали, что уход с рынка столь крупного поставщика может спровоцировать временный дисбаланс и рост цен в торговых сетях центральной части России.

