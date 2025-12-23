На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке 85-летняя женщина отлетела от удара авто, и это попало на видео

На Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, пенсионерка побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора в Петропавловске-Камчатском. Уже в конце перехода ее на полной скорости сбил автомобиль», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

До этого в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, что машины получили серьезные повреждения.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.

