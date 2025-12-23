На Камчатке 85-летняя женщина отлетела от удара авто, и это попало на видео

На Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, пенсионерка побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора в Петропавловске-Камчатском. Уже в конце перехода ее на полной скорости сбил автомобиль», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

