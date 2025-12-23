В России с нового года подорожает техосмотр

Техосмотр автомобилей в России с 2026 года подорожает на 10%

В России с 1 января вырастут тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей , сообщает газета «Коммерсантъ».

«Тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем вырастут на 9,7%. Цены утвердили более половины субъектов РФ в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для сравнения: индексация в 2024 году составляла 7,4–7,5%»— сообщает газета.

Отмечается, что самый высокий тариф установлен на Чукотке — 5,4 тыс. рублей за легковой автомобиль. Минимальные цены зафиксированы в Волгоградской и Новгородской областях — 1,07 тыс. рублей.

До этого в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года.

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

