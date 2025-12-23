На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шоумен»: в России раскрыли, зачем Зеленский пугает Украину ударом 25 декабря

Аналитик Коновалов: Зеленский — шоумен, поэтому пугает Украину ударом на Рождество
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о планах ВС РФ нанести массированный удар по Украине 25 декабря, действует как шоумен, стремясь в очередной раз «очернить» Россию и ее армию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Так действует психология людей, которые всю жизнь занимались шоуменством. Не только он, но его окружение, ведь очевидно, что (бывший глава офиса президента Андрей. – «Газета.Ru») Ермак, который вроде бы отставлен от дел, на самом деле продолжает контролировать ситуацию и является его главным, так сказать, серым кардиналом, официально не являясь уже главой офиса, этот тоже шоумен», — подчеркнул аналитик.

Коновалов напомнил, что в первый год СВО российская сторона предлагала Украине перемирие на Рождество и новогодние праздники, однако Киев отказался.

«(Украина в 2022 году. – «Газета.Ru») позиции обстреливали, они обстреляли и Донецк, и другие города в Новый год», — отметил эксперт.

Собеседник также сказал, что для Европы Рождество является важным и серьезным праздником и именно на это делает упор Зеленский, заявляя о возможном ударе ВС РФ по Украине 25 декабря.

«Называя эту дату, он особо делает упор на то, что русские замыслили недоброе именно вот в эту дату», — подчеркнул Коновалов, отметив, что цель Зеленского – очернить Россию и ее вооруженные силы в глазах мировой общественности.

Украинский лидер в понедельник вечером заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. По словам Зеленского, атака может произойти 25 декабря — в день празднования католического Рождества.

Ранее Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами