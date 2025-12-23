На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен новый тренер «Динамо»

«Динамо» утвердило Гусева в качестве главного тренера клуба
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев утвержден на должности главного тренера столичного «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Клуб договорился о подписании контракта со специалистом до конца сезона-2025/26.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в «Ростове» назвали непонятной информацию о многомиллиардных долгах.

Футбол. Чемпионат России
