Власти Крыма рассказали, как долго в регионе будут сохраняться ограничения интернета

Аксенов: ограничения по интернету в Крыму будут действовать до конца СВО
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации.

По его словам, во время проведения спецоперации в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

«Интернет сегодня может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут», — отметил Аксенов.

Он добавил, что такие меры оправданны, и посоветовал гражданам понять оправданность данных мер.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины.

Он подчеркнул, что обычная голосовая связь, SMS-сообщения, домашний интернет и Wi-Fi никак не ограничиваются. Об этом также сообщило министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

Ранее киберэксперты объяснили смысл создания единой базы мобильных устройств россиян.

