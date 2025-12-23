ВС разрешил демонстрацию нацистской атрибутики для критики идеологии

Пленум Верховного суда (ВС) РФ постановил, что использование нацистской атрибутики не является экстремистской деятельностью, если это сделано для критики данной идеологии и не представляет собой ее пропаганду. Об этом сообщило РИА Новости.

Проект постановления был принят пленумом ВС.

В России за демонстрацию нацистской символики предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность (ст. 20.3 КоАП РФ) назначается за первое нарушение. Для граждан наказание предусматривает штраф от 1 000 до 2 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Во всех случаях предмет правонарушения (одежда, флаги, носители информации) изымается.

Уголовная ответственность (ст. 282.4 УК РФ) предусмотрена при повторном нарушении в течение года после привлечения к административной ответственности. В этом случае может грозить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы (до 480 часов), лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее в Петербурге вынесли приговор из-за картинки с волком-нацистом из «Маши и медведя».