Возникший после атаки дронов пожар в порту Темрюка полностью потушили

В порту Тамань на Кубани потушено возгорание на трубопроводе после атаки БПЛА

В Темрюкском районе Краснодарского края ликвидировали возгорание трубопровода в порту Тамань, в поселке Волна, которое возникло после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 9.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом», — говорится в сообщении.

Накануне в результате атаки украинских дронов в порту Тамань были повреждены два пирса, столько же танкеров и один из подводящих трубопроводов. Кроме того, при падении обломков сбитых БПЛА пострадали два резервуара на территории гавани. Позднее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на танкере и причале в порту, однако трубопровод с мазутом продолжал гореть.

Всего к тушению пожара привлекались 119 специалистов и 34 единицы техники. На место происшествия, по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, выехал его заместитель — Дмитрий Маслов. В администрации региона уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске.