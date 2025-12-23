В Петрозаводске подросток пришел на урок с ножом и свастикой на руках

В Петрозаводске школьник принес на урок нож

В Карелии ученик восьмого класса пришел на урок истории с оружием. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Инцидент произошел в Петрозаводске, в учебном заведении на улице Пархоменко. По данным издания, молодой человек не только принес с собой нож, но и изобразил свастику на руках, предположительно, ручкой.

Как рассказали в администрации района, администрация школы оперативно отреагировала на ситуацию и обратилась в правоохранительные органы. Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки не прерывались.

«Управление образования комитета социального развития держит ситуацию на контроле», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, родители считают, что в школе пытаются игнорировать инцидент.

«Родители детей предполагают, что руководство школы ситуацию пытается замять, хотя учитель выразил глубокое возмущение этим фактом», – говорится в публикации.

Взрослые обратились в полицию. В комментарии для журналистов сотрудники МВД рассказали, что проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя.