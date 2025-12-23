На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России наблюдается снижение заболеваемости корью, коклюшем, паротитом

Попова: в России меньше болеют коклюшем, корью и паротитом, ситуация стабильная
true
true
true
close
fotohay/Shutterstock

В России наблюдается снижение заболеваемости коклюшем, корью и паротитом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на «России 24».

Она назвала ситуацию с этими заболеваниями стабильной и контролируемой.

«Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора заверила, что «абсолютно точно дальнейшего роста не будет».

По словам Поповой, необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.

В декабре ученые в новом отчете Всемирной организации здравоохранения предупредили, что корь стремительно распространяется в странах, которые уже считались близкими к его полному искоренению. По данным ученых, в 2024 году крупные или нарушающие работу систем здравоохранения вспышки кори зафиксировали в 59 странах. Вирус вернулся даже туда, где считался побежденным, включая Канаду и США.

Ранее в МГУ объявили карантин в связи с выявленным случаем кори.

Теперь вы знаете
