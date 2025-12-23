На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ Украины признали продвижение российской армии в Сумской области

На Украине сообщили о продвижении армии России на севере Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Deep State.

Отмечается, что Вооруженные силы России продвинулись около населенного пункта Юнаковка, а также юго-западнее Северска.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило спецназ пограничной службы Сумской области.

18 декабря подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские силы уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде, в селе Токари. Там же ВСУ устроили полевой склад.

Помимо этого, российские войска установили контроль над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область.

СВО: последние новости
