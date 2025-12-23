На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии спрогнозировал исход переговоров РФ и США по Украине

Орбан: переговоры России и США могут завершиться миром вопреки действиям Европы
Jacob King/Pool Photo/AP

Переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине могут завершиться миром, несмотря на противодействие Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

«Вполне возможно, что американо-российские переговоры успешно завершатся, даже несмотря на противодействие Европы», — сказал он.

Он добавил, что стороны могут добиться как прочного мира, так и перемирия.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем. Вэнс отметил, что шансы на мирное урегулирование такие же большие, как и вероятность, что этого не произойдет. Политик добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы все-таки добиться мира.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что если Украина откажется от разговора по существу, то Вооруженные силы РФ добьются освобождения исторических земель военным путем.

Ранее Вэнс обозначил главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
