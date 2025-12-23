На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комик Поперечный обжаловал отказ в исключении из списка иноагентов

РИА: Поперечный обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из иноагентов
true
true
true
close
Пресс-служба «Маркони сегодня»

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ решение об отказе исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Двадцать второго декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича*», — говорится в материалах.

Решение об отказе снять с комика статус иноагента было принято Замоскворецким судом Москвы в 2024 году.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Одной из причин признания Поперечного иноагентом назвали деньги, полученные им от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.). В Минюсте также утверждали, что артист работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, выступал против СВО и действий российских властей.

Ранее комик Данила Поперечный заявил, что не считает себя настоящим иноагентом.

