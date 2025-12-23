На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завершено расследование дела о краже более 110 млн рублей у пенсионеров

СК завершил расследование дела мошенников, похитивших у россиян 110 млн рублей
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Расследование уголовного дела в отношении группы телефонных мошенников, которые похитили у пенсионеров в Москве и других регионах более 110 млн рублей, завершено. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Завершено расследование дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сказала она.

По словам представителя СК РФ, в ходе расследования удалось допросить свыше 20 потерпевших, в целях возмещения ущерба аресты были наложены на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль одного из них. Петренко отметила, что следствие собрало достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передали в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинения и передачи в суд.

Петренко добавила, что дела иных соучастников, в том числе двоих лиц, которые не достигли возраста 18 лет, направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело организаторов их подельников выделено в отдельное производство, их объявили в розыск.

Столичные следователи смогли установить, что в сентябре прошлого года трое фигурантов в Новосибирске и Новосибирской области создали организованную преступную группу для хищения денежных средств и иных ценностей у пенсионеров в Москве и в других регионах России. Стало известно, что руководителей ОПГ знал ограниченный круг соучастников из числа доверенных лиц, остальные держали связь с ними с помощью мессенджеров.

Злоумышленники во время телефонных разговоров представлялись сотрудниками Центробанка, Госуслуг, Росфинмониторинга, правоохранительных органов и мобильных операторов связи. Далее фигуранты уголовного дела вводили пенсионеров в заблуждение и под предлогом оказания помощи убеждали передать сбережения курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Ранее МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты пользователей.

