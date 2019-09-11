РФ и Саудовская Аравия сошлись во мнении о необходимости исполнять сделку ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что нужно исполнять сделку ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Отмечается, что он рассказал об этом после проведения встречи с новым министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом.

Уточняется, что на совещании политики обсудили сотрудничество и приняли решение о необходимости выполнять условия соглашения.

Ранее сообщалось, что Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+.