РФ и Саудовская Аравия сошлись во мнении о необходимости исполнять сделку ОПЕК+
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Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что нужно исполнять сделку ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
Отмечается, что он рассказал об этом после проведения встречи с новым министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом.
Уточняется, что на совещании политики обсудили сотрудничество и приняли решение о необходимости выполнять условия соглашения.
Ранее сообщалось, что Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+.