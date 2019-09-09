Каждый пятый россиянин не доволен условиями труда на работе
Россияне назвали причины, по которым их не устраивает работа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Аналитического центра НАФИ.
Согласно имеющимся данным, 18% граждан России не довольны условиями труда на рабочем месте, а 81% заявили, что их все устраивает.
При этом 33% неудовлетворенных рабочими условиями пожаловались на низкую зарплату. Примерно 22% опрошенным не нравится место, где они трудятся – в помещении некомфортная температура воздуха, недостаточная вентиляция или плохое состояние интерьера. 18% испытывают проблемы с оборудованием, дефицитом инвентаря или расходным материалов. 14% не довольны нестабильным графиком или переработками, 12% — отношением с начальством, 11% — содержанием работы.
Опрос проводился среди 1600 человек старше 18 лет в 50 российских регионах.