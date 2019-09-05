Орешкин рассказал, сколько искусственный интеллект прибавит росту экономики

Внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях в России может в перспективе добавить 1% к росту ВВП. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Реализация этой история может до 2030 года добавить до 1% роста ВВП», — сказал Орешкин.

В мае этого года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта, по итогам которого было решено разработать соответствующую программу. Как сказал тогда глава государства, «если кто то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, – последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира».