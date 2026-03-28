Украина уже полгода не является приоритетом для Соединенных Штатов, ее приоритетность снижается и в странах Евросоюза (ЕС). Такое мнение выразил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Украина вот уже полгода как перестала быть приоритетом для США, а теперь и у Европы появились новые энергетические заботы и проблемы», — написал политик, отмечая, что масштаб этих проблем вынудил ЕС отложить полный отказ от российской нефти.

По словам сенатора, приоритетность Украины в настоящее время также опускается во многих европейских странах. При этом она поддерживается группой из семи-восьми государств, наиболее агрессивно настроенных против России, добавил он.

Пушков отметил, что ЕС должен пересмотреть свою политику, чтобы соответствовать объективным интересам Европы.

До этого военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин заявил, что президент США Дональд Трамп честно пытался урегулировать конфликт на Украине, но не смог. Бывший военный считает, что теперь интерес США к Киеву утрачен, особенно на фоне происходящего на Ближнем Востоке.

Ранее в Чехии заявили, что США сместили фокус с Украины из-за войны с Ираном.