Россиян предупредил об опасности утечки данных при продаже или выбрасывании гаджетов

Когда человек продает, отдает или выбрасывает старый смартфон, ноутбук или компьютер, он часто думает, что достаточно просто удалить файлы или выполнить сброс к заводским настройкам. На практике этого не всегда достаточно, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Способ безопасного удаления информации зависит от типа устройства и от того, какой именно накопитель в нем установлен. Ошибка на этом этапе может привести к тому, что вместе с устройством новому владельцу или злоумышленнику достанутся личные фотографии, документы, переписка, сохраненные пароли, данные банковских приложений и другая конфиденциальная информация. Для безопасной передачи техники важно не просто «очистить память», а использовать подход, подходящий именно для конкретного носителя данных», — объяснил он.

Если речь идет о старых компьютерах и ноутбуках с классическими жесткими дисками HDD, простого удаления файлов действительно недостаточно. Для таких носителей применяют специальные средства полной перезаписи данных.

«Они последовательно записывают информацию поверх существующих данных по всему объему диска, что резко снижает возможность восстановления. При этом сегодня корректнее говорить не о «магическом» количестве проходов перезаписи, а о полноценной санации носителя специализированными средствами. Если на устройстве хранилась особенно чувствительная информация – например, служебные документы, персональные данные клиентов, финансовые сведения или рабочая переписка, — самым надежным вариантом может быть уже не программная очистка, а физическое уничтожение накопителя. Именно такой подход применяется там, где цена утечки особенно высока», — отметил Силаев.

С современными SSD и другими флеш-накопителями ситуация сложнее. Из-за особенностей их внутренней архитектуры обычная логическая перезапись работает не так предсказуемо, как на HDD. Поэтому для SSD рекомендуется использовать штатные механизмы безопасной очистки, которые предусмотрены производителем накопителя или устройства. Это могут быть встроенные команды безопасного стирания или фирменные утилиты обслуживания. Именно они рассчитаны на особенности конкретного накопителя и подходят для подготовки устройства к продаже или утилизации лучше, чем попытка вручную «затереть» диск обычными программами.

«Для смартфонов и планшетов подход другой. На современных мобильных устройствах защита данных обычно опирается на встроенное шифрование, а штатный полный сброс удаляет пользовательские данные с устройства. Поэтому для актуальных iPhone и большинства современных Android-устройств корректно выполненный полный сброс обычно является нормальным способом подготовки к передаче другому владельцу. Но есть важное условие: перед этим нужно выйти из учетных записей, отключить привязку устройства к владельцу и убедиться, что с него удалены аккаунты. Иначе новый пользователь может столкнуться с блокировкой активации, а старый владелец – с рисками, связанными с сохраненной связью устройства с его учетной записью», — предупредил эксперт.

Отдельно стоит помнить о SIM-картах и картах памяти. Пользователи часто сосредотачиваются только на самом устройстве и забывают, что часть данных может оставаться на съемных носителях. Поэтому перед продажей или утилизацией нужно обязательно извлечь SIM-карту, а карту памяти либо отдельно очистить, либо не передавать вместе с устройством вовсе.

«Главная ошибка здесь — относиться к старой технике как к «ненужному железу». На самом деле это носитель цифровой биографии человека, и безопасная утилизация — это не формальность, а обязательная мера цифровой гигиены», — резюмировал Силаев.

Ранее эксперт развеял мифы о том, как правильно заряжать телефон.