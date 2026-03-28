Российский дипломат указал на последствия удара по АЭС «Бушер»

Ульянов: удар по АЭС «Бушер» может привести к тяжелым последствиям
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что удар по АЭС «Бушер» может привести к тяжелым последствиям, так как на станции есть большой запас ядерного топлива.

«Если удар придется по такому объекту (как АЭС «Бушер». — «Газета.Ru»), то мало никому не покажется», — поделился Ульянов.

26 марта министр иностранных дел КНР Ван на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Пекине заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расширится, если целью ударов станут ядерные объекты, это будет иметь тяжкие последствия.

США и Израиль 27 марта обстреляли два иранских ядерных объекта: комплекс по производству тяжелой воды в Маркази и завод по производству уранового концентрата (желтого кека) в Йезде. Утечек радиации нет.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что риск выброса радиации после попадания по ядерному комплексу в иранском Хондабе, на котором проихводят тяжелую воду, отсутствует.

Ранее президент США обещал приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!