Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект был внесен группой парламентариев, которые занимают позицию против жесткого Brexit. На голосовании его поддержали 327 депутатов, против выступили 299.

При этом Джонсон настаивает на выходе Британии из ЕС без промедления, 31 октября.

Парламент же не поддерживает соглашение с ЕС в его нынешнем виде, но при этом настроен категорически против Brexit без соглашения.

Ранее Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit.