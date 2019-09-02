Корпорация МСП поддержала производителя высокотехнологичных стройматериалов из Тольятти

Корпорация МСП предоставила специальное обеспечение для стартапов, благодаря которому самарская компания создаст высокотехнологическое производство строительных конструкций. Стоимость проекта оценивается в 600 млн руб.

«Заводу ЖБИ ФЛОРКОН одобрен заём в Фонде развития промышленности на сумму 244,22 млн рублей по ставке 3% первые три года пользования займом и 5% годовых далее. В Фонде развития моногородов – открыто финансирование на 249,5 млн рублей по ставке 0% годовых для создания производства строительных конструкций из самоуплотняющегося бетона», — говорится в сообщении.

Завод создан в порту Тольятти и планирует запустить первую производственную линию в 2020 году. К 2024 году производственные мощности предприятия достигнут 28 800 куб. м ЖБИ в год. Это колонны, балки, лестничные марши, одно- и трехслойных стеновые панели, фундаментные стаканы и другие сборные железобетонные элементы для промышленного строительства.

Поскольку стартапы считают предприятиями с высоким риском, им трудно получить кредитные средства. Поэтому Корпорация МСП предоставляет гарантии высокотехнологическим стартапам из приоритетных отраслей — с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. В некоторых отраслях покрытие достигает 100%. С 2017 года предоставлено таких гарантий на 5,92 млрд руб. по кредитам на 10,86 млрд руб.