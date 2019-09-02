Глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по транзиту газа с Россией

Новый глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель призвал завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» и приступить к переговорам с Россией по вопросам транзита газа. Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, на переговоры с российской стороной Украине надо выходить в полной боевой готовности.

«Для нас приоритетом является «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа», — подчеркнул Оржель.

Ранее сообщалось, что Украина увеличит поставки американского газа из Польши.