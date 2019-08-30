В Госдуме прокомментировали предложение Минэкономразвития о продаже долгов

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров прокомментировал инициативу профильного министерства о выкупе долгов из банков, сообщает ФАН.

Он отметил, что из-за плохой финансовой грамотности граждане переплачивают, а кредитор получает сумму, сильно превышающую первоначальную.

«Основное количество людей берут денег в два раза меньше, чем отдают. Это — глупая семейная финансовая стратегия», — сказал он.

Это дает возможность микрофинансовым организациям хорошо зарабатывать, но создается проблема возврата долгов. Их решают специальные структуры, которые эти долги «выбивают».

По его мнению, стоит пересмотреть нынешнюю нормативно-правовую базу, чтобы люди не несли лишние финансовые потери, однако предложение Минэкономразвития почти не повлияет на ситуацию.

Ранее Минэкономразвития предложило банкам продавать долги кредиторам.