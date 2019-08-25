СМИ сообщили о нежелании Джонсона платить ЕС $37 млрд при «жестком» Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил на саммите G7, что Лондон уменьшит размер отступных за выход страны из ЕС с $48 млрд до $11 млрд. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

По его словам, он не собирается платить $37 млрд при отсутствии сделки об условиях Brexit.

Согласно изданию, в случае отсутствия компромисса размер отступных может и вовсе сократиться до $8,6 млрд.

Как отмечается, еще в июне в статусе кандидата на пост премьера Британии Джонсон пообещал не платить Брюсселю $48 млрд, пока Лондон не договорится относительно нового улучшенного соглашения об условиях Brexit.

Ранее The Guardian усомнилась в серьезности идей Джонсона по Brexit.