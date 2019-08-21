Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока – 2»

Президент России Владимир Путин сообщил об окончании работ на финляндском участке проекта «Северный поток-2», сообщает РИА «Новости».

«Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне», - заявил он.

Глава страны также отдельно поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту «Северный поток-2».

О завершении строительства он сообщил после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Отмечается, что на встрече лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, вопросы отношений Москвы и Евросоюза, а также международную повестку дня.

Ранее Путин прибыл в Финляндию.