Российскую бронемашину «Спартак» заметили в столице Ирана

На одной из улиц Тегерана заметили бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства. Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило фотографию из базы американского фотоагентства Getty Images, которая была сделана в Тегеране. На снимке видно выезжающий на перекресток бронеавтомобиль «Спартак» песочного цвета, который перекрыл дорогу другой машине. На дверях автомобиля можно заметить снимки бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ликвидированного во время американо-израильского удара. Также в кадр попало несколько людей в военной форме, стоящих у открытой двери автомобиля.

Бронеавтомобиль «Спартак» был впервые представлен на форуме «Армия-2019». Эта машина способна выдержать взрыв 6 кг тротила и преодолевать дистанции до 1000 км. Грузоподъемность «Спартака» без прицепа — до 1500 кг.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка. Эти машины предназначены для патрулирования, разведки и перевозки личного состава в зонах повышенной опасности.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь республике в разных направлениях. Подробностей он приводить не стал, лишь отметив, что у него нет информации о российской помощи в части разведданных.

Ранее в Кремле напомнили о позиции РФ по поставкам вооружений Ирану.