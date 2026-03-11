Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Российскую бронемашину «Спартак» заметили в столице Ирана

Российский бронеавтомобиль «Спартак» заметили на улице в Тегеране
Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

На одной из улиц Тегерана заметили бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства. Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило фотографию из базы американского фотоагентства Getty Images, которая была сделана в Тегеране. На снимке видно выезжающий на перекресток бронеавтомобиль «Спартак» песочного цвета, который перекрыл дорогу другой машине. На дверях автомобиля можно заметить снимки бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ликвидированного во время американо-израильского удара. Также в кадр попало несколько людей в военной форме, стоящих у открытой двери автомобиля.

Бронеавтомобиль «Спартак» был впервые представлен на форуме «Армия-2019». Эта машина способна выдержать взрыв 6 кг тротила и преодолевать дистанции до 1000 км. Грузоподъемность «Спартака» без прицепа — до 1500 кг.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка. Эти машины предназначены для патрулирования, разведки и перевозки личного состава в зонах повышенной опасности.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь республике в разных направлениях. Подробностей он приводить не стал, лишь отметив, что у него нет информации о российской помощи в части разведданных.

Ранее в Кремле напомнили о позиции РФ по поставкам вооружений Ирану.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!