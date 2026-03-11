Суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации столичного банка

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать «Новый московский банк» (НМБ). Об этом сообщает РИА Новости.
Суд возложил функции ликвидатора на Агентство по страхованию вкладов.
В январе ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского Банка». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал российские законы, регулирующие его деятельность, а также акты Центробанка.
В декабре прошло года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка».
До этого сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом по иску Центробанка России. Регулятор лишил банка лицензии в сентябре 2025 года.
Ранее руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей.