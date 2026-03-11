Размер шрифта
Суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации столичного банка

Суд по заявлению Центробанка РФ ликвидировал «Новый московский банк»
Алексей Никольский/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать «Новый московский банк» (НМБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд возложил функции ликвидатора на Агентство по страхованию вкладов.

В январе ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского Банка». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал российские законы, регулирующие его деятельность, а также акты Центробанка.

В декабре прошло года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка».

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом по иску Центробанка России. Регулятор лишил банка лицензии в сентябре 2025 года.

Ранее руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей.

 
