В Госдуме одобрили создание игорной зоны на Алтае

Госдума приняла в I чтении законопроект о создании игорной зоны на Алтае

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, перечень субъектов России, в которых могут создаваться игорные зоны, предлагается дополнить Республикой Алтай. Сейчас в список регионов входят Калининградская область, Алтайский, Краснодарский и Приморский края.

Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в ходе заседания Госдумы отметил, что сейчас на Алтае развивается туристическая инфраструктура и растет турпоток. По его словам, подобные показатели способствуют экономической активности региона.

«В связи с этим возникла возможность создания инвестиционного инструмента — игорной зоны, которая сможет стать центром развития туристической и гостиничной инфраструктуры», — сказал замминистра.

Законопроект о создании новой игорной зоны в Республике Алтай разработало министерство финансов России в октябре прошлого года. В ведомстве утверждали, что это позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места. Депутат Виталий Милонов раскритиковал предложение, заявив, что казино привлекут в регион «маньяков и лудоманов». По данным РСТ, в 2024 году Алтай посетили около 2,7 млн туристов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

