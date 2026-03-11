В Иране рассказали об условиях прохода через Ормузский пролив

КСИР: любое судно должно получить разрешение для прохода через Ормузский пролив

Любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение от властей Ирана. Об этом в соцсети X написал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

«Любое судно, намеревающееся пройти [через Ормузский пролив], должно получить разрешение от Ирана», — написал он.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.