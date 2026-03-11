В Израиле признали, что сомневаются в возможности смены власти в Иране

Reuters: в Израиле не уверены, что боевые действия приведут к смене власти в Иране

Израильские должностные лица в ходе закрытых обсуждений признали отсутствие уверенности в том, что боевые действия против Ирана приведут к политическим изменениям. Об этом сообщило агентство Reuters на источники.

Источник отметил, что вопреки ожиданиям в Тель-Авиве боевые действия не привели к протестам населения в Иране.

Агентство отмечает, что в Тегеране открыты все государственные учреждения, а банки, магазины и заправки работают в обычном режиме, за исключением сокращенного графика работы и экономии топлива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

11 марта замглавы МИД РФ Александр Алимов обсудил с послами стран Персидского залива эскалацию вокруг Ирана. Стороны обсудили подготовленный Бахрейном проект резолюции Совета Безопасности ООН в связи с ударами Ирана по территориям государств Ближнего Востока, а также предложенный Россией документ, направленный на скорейшее завершение конфликта в регионе.

Ранее Иран атаковали военную базу США в Бахрейне.