Тарасова дала Плющенко совет после ухода его фигуристов к Тутберидзе

Тарасова: Плющенко надо делать выводы, от меня спортсмены не уходили

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тренеру Евгению Плющенко нужно сделать выводы после перехода его фигуристов Никиты и Софии Сарновских к Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил», — сказала Тарасова.

Об уходе Сарновских стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетях с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее появилась информация, что Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Ириной Костылевой.