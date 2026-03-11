В курганской школе ученицы обнаружили в туалете камеру видеонаблюдения

Ura.ru: в Кургане ученицы заметили в туалете школы камеру видеонаблюдения

Курганские школьницы заметили, что в туалете их учебного заведения установили камеры. Об этом сообщает Ura.ru.

Кадры из уборной, где они обнаружили устройства, девушки отправили в редакцию. Обзор камер охватывает часть помещения.

«Видны: стены с кафельной плиткой, окно, в котором заметна часть здания с облицовкой школы, перегородка и дверцы», – сообщается в публикации.

По словам учениц, им некомфортно находиться в помещении.

Журналисты попытались связаться с администрацией учреждения, но там на их вопросы не ответили. В администрации Кургана пояснили, что камеры установлены только в спортивных залах, фойе и других подобных зонах. Наличие устройств объясняется мероприятиями по антитеррористической безопасности.

В туалете, по информации, предоставленной школой, камер нет.

Журналисты снова обратились к девушкам и те рассказали, что устройство исчезло, на стене якобы появилась свежая краска.

Ранее работник университета сдавал первокурсницам комнаты и тайно их снимал на камеру.