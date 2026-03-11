Размер шрифта
«Как повезет»: врач-репродуктолог ответил, можно ли спрогнозировать пол ребенка

Репродуктолог Дворцов: в России запрещено выбирать пол для рождения ребенка
220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

В России запрещен законом выбор определенного пола для рождения ребенка, рассказал «Газете.Ru» врач-репродуктолог Кирилл Дворцов. Кроме случаев, если обнаружено моногенное заболевание, генетическая мутация у родителей — при которой ребенок определенного пола погибает в утробе.

«У нас законодательно запрещен выбор пола для рождения дитя. Кроме одной ситуации — если в семье есть моногенное заболевание, связанное с полом. Если, допустим, заболевание передается только мальчикам или только девочкам, или дети определенного пола погибают, то в такой ситуации мы можем провести определенные генетические тесты для того, чтобы узнать пол и перенести, допустим, только девочку или только мальчика. Во всех иных ситуациях это запрещено», — сказал эксперт.

При этом спрогнозировать, какого пола будет ребенок, до зачатия тоже невозможно, отметил врач.

«Спрогнозировать заранее тоже не получится, потому что, условно говоря: как повезет, так повезет — какой сперматозоид оплодотворит, такого пола и будет ребенок», — заключил он.

