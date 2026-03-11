Сборной Ирана грозит штраф на $320 тысяч за отказ от игры на ЧМ-2026

ФИФА оштрафует сборную Ирана на $320 тысяч за отказ от игры на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) может оштрафовать сборную Ирана минимум на 320 тысяч долларов за отказ участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Согласно нормативным требованиям, все участвующие ассоциации‑члены берут на себя обязательство сыграть все матчи турнира. Если команда принимает решение об отказе позднее чем за 30 суток до начала первого игрового дня финального турнира, ей грозит штраф на сумму 250 тысяч швейцарских франков — $320 тысяч.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ.