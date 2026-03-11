Ребенок упал с забора прямо на ветку и проткнул себя

В Германии 12-летний мальчик залез на забор и напоролся на ветку при падении

В Германии врачи спасают ребенка, который проткнул себя веткой, упав с забора. Об этом пишет Bild.

В Верхней Баварии 12-летний мальчик получил серьезные травмы, упав с двухметрового сетчатого забора возле средней школы в Фрайлассинге. Инцидент произошел днем в понедельник, 9 марта.

Ребенок забрался на ограждение и сидел на нем, но внезапно потерял равновесие без видимых внешних причин и упал. Под забором находились кусты с голыми ветками, одна из которых пронзила тело школьника.

Позже в полиции уточнили, что мальчик упал назад и получил телесные повреждения. Спасательный вертолет оперативно доставил его в ближайшую больницу. Характер травм и прочие обстоятельства инцидента пока не сообщаются.

