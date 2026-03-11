Буланова, Лолита и Сироткин примут участие в шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым

Шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым пройдет 13 июля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выступление состоится на площадке «ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо». На сцену выйдут Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, IOWA, Сироткин, Александр Ревва, Cream Soda, YAY YOLA, Анастасия Садковская, Тося Чайкина, а также секретные гости.

Татьяна Буланова заявила, что участие в LAB станет для нее возможностью выйти за привычные рамки, попробовать себя в новом формате. По словам артистки, ей приятно стать частью такого грандиозного проекта.

«Я прихожу в проект с открытостью и интересом, чтобы позволить музыке случиться здесь и сейчас. Зрителям могу обещать знакомую эмоциональность, но в непривычном звучании и форме – LAB всегда про эксперимент», — поделилась певица.

Основатель Therr Maitz, продюсер, участник и наставник шоу «Голос» на Первом канале Антон Беляев создал творческую шоу-лабораторию LAB для музыкальных экспериментов. К примеру, здесь Скриптонит исполнил песню Шуры «Ты не верь слезам», Slava Marlow переосмыслил хит «Вечно молодой» из саундтрека к фильму «Брат 2».

Ранее Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье.