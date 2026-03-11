Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Буланова, Лолита и Сироткин примут участие в шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым

Шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым пройдет 13 июня
Пресс-служба Артлайф

Шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым пройдет 13 июля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выступление состоится на площадке «ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо». На сцену выйдут Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, IOWA, Сироткин, Александр Ревва, Cream Soda, YAY YOLA, Анастасия Садковская, Тося Чайкина, а также секретные гости.

Татьяна Буланова заявила, что участие в LAB станет для нее возможностью выйти за привычные рамки, попробовать себя в новом формате. По словам артистки, ей приятно стать частью такого грандиозного проекта.

«Я прихожу в проект с открытостью и интересом, чтобы позволить музыке случиться здесь и сейчас. Зрителям могу обещать знакомую эмоциональность, но в непривычном звучании и форме – LAB всегда про эксперимент», — поделилась певица.

Основатель Therr Maitz, продюсер, участник и наставник шоу «Голос» на Первом канале Антон Беляев создал творческую шоу-лабораторию LAB для музыкальных экспериментов. К примеру, здесь Скриптонит исполнил песню Шуры «Ты не верь слезам», Slava Marlow переосмыслил хит «Вечно молодой» из саундтрека к фильму «Брат 2».

Ранее Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!