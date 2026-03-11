На Украине отказались признавать официальный статус венгерской комиссии по «Дружбе»

МИД: Украина не признает статус венгерской комиссии по нефтепроводу «Дружба»

Правительство Украины не признает официальный статус венгерской комиссии по определению состояния нефтепровода «Дружба». Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает агентство «РБК-Украина».

«Любые лица с туристической целью могут именно так заехать на Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их делегацией», — сказал спикер.

Несколькими часами ранее венгерская делегация прибыла на Украину для проведения инспекции на «Дружбе». Комиссию возглавил государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Перед этим госсекретарь Цепек предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба».

Ранее Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу».